Участники денежного рынка Московской биржи с 27 сентября 2021 года получили дополнительные возможности для проведения операций, сообщается на сайте площадки.

Так, управляющие компании могут размещать пенсионные накопления граждан в депозиты с центральным контрагентом (ЦК). Эта возможность предусмотрена вступившими в силу поправками в законы «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и «О негосударственных пенсионных фондах».

Кроме того, негосударственные пенсионные фонды теперь могут размещать на рынке депозитов с ЦК не только собственные средства, но и средства пенсионных резервов.

Также управляющие компании получили возможность размещать средства закрытых паевых инвестиционных фондов и биржевых ПИФов в депозиты с ЦК без ограничения по сроку. Ранее они могли размещать средства на срок не более семи дней.

Расширен перечень инструментов и режимов для РЕПО и депозитов с ЦК в вечернюю торговую сессию: теперь можно заключать адресные сделки РЕПО с ЦК и междилерского РЕПО со всеми ценными бумагами, допущенными в основную сессию, а также размещать депозиты с ЦК в адресном режиме.

В аукционах РЕПО Федерального казначейства с ЦК введены дополнительные сроки размещения — две и пять недель в дополнение к имеющимся срокам (овернайт, одна неделя, месяц и три месяца).



По данным Мосбиржи, среднедневной объем операций на денежном рынке в настоящее время превышает 2 трлн рублей. С помощью этого сегмента российского финансового рынка участники управляют денежной ликвидностью.