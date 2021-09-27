Действующие на сегодняшний день максимальные размеры возмещения по вкладам — 1,4 млн и 10 млн рублей в зависимости от категории вклада — обеспечивают полную страховую защиту 98,3% всех вкладчиков. Об этом говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров Агентства по страхованию вкладов, прошедшего под руководством председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Совет директоров принял к сведению информацию о результатах мониторинга рынка банковских вкладов в первом полугодии 2021 года. Так, общий объем подлежащих страхованию вкладов с 1 января по 1 июля 2021 года увеличился на 1,2% до 39,846 трлн рублей. Средний размер вклада физического лица без учета вкладчиков с остатками на счетах до 1 тыс. рублей на 1 июля 2021 года составил 280 тыс. рублей, без учета вкладчиков с остатками на счетах до 10 тыс. рублей — 452 тыс.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

«Существующие максимальные размеры (лимиты) возмещения по соответствующим категориям вкладов в 1,4 млн и 10 млн рублей обеспечивают полную страховую защиту 98,3% всех вкладчиков», — указано в сообщении.



Совет директоров также принял решение о назначении Светланы Фурдуй на должность начальника службы внутреннего аудита АСВ с 28 сентября. Наталия Васильева, ранее занимавшая эту должность, продолжит свою работу в агентстве в другом подразделении.