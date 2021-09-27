Рубль подорожал к доллару и евро по итогам основной валютной сессии понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» по состоянию на 19:01 мск равнялся 72,49 рубля, что на 23 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на 19:00 стоил 84,81 рубля (минус 42 копейки).

В ходе сессии было проведено 31,3 тыс. сделок с долларом на 1,6 млрд долларов и 8,4 тыс. сделок с евро на 413 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 72,44—72,82 рубля за доллар и 84,77—85,45 рубля за евро.

«В понедельник рубль демонстрировал одну из лучших динамик на валютных площадках развивающихся рынков», — констатирует начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.



«Основную поддержку рублю оказывал рост цен на нефть: стоимость марки Brent к концу дня прибавляла около 2%, а в ходе торгов достигала 79 долларов впервые с октября 2018 года, — поясняет эксперт. — Дополнительным фактором роста для рубля выступали и основные налоговые платежи сентября, проходившие в понедельник. Кроме того, нельзя исключать, что определенную поддержку рублю оказала положительная геополитическая новость о готовящемся визите в РФ заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд».