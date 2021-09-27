ВЭБ обсуждает привлечение новых банков, в том числе иностранных, для участия в проектах программы «Фабрика проектного финансирования». Как передает ТАСС, об этом сообщил заместитель председателя — член правления «ВЭБ.РФ» Юрий Корсун.

«Мы всегда стараемся расширять количество банков-участников. <…> У нас есть сделка, в которой поучаствовали «Сбер», ВТБ, ГПБ, «Открытие» и ВЭБ как оператор «Фабрики». То есть собрали достаточно много банков, причем в одной сделке. Но, к сожалению, за пределами тех банков, которые я назвал, других банков, где мы имеем закрытые сделки, пока нет. Я для себя личный KPI ставлю: как-то расширить участие банков, но пока тяжело идет», — рассказал топ-менеджер, выступая на форуме Bonds, Loans & Derivatives Russia & CIS 2021.

По словам замглавы корпорации, обсуждается формат участия в сделках иностранных банков, однако пока длинное финансирование в рамках проектов «дается тяжело». «Может быть, они будут входить более короткими, но менее дорогими траншами. Открытое место для развития — это расширение [числа] участников», — рассуждает Корсун.

Он также отметил, что в рамках «Фабрики проектного финансирования» одобрено уже 16 проектов, 14 из которых находятся в стадии финансирования.

При этом три проекта дошли до инвестиционной фазы. «У нас один газохимический проект запустил производство, у нас один порт начал отгрузку, и у нас еще есть одна сделка из области цифровой экономики», — рассказал он.



«Фабрика проектного финансирования» — совместный проект Минэкономразвития и госкорпорации «ВЭБ.РФ», который предусматривает финансирование проектов с помощью синдикации по принципу «80 на 20», где 20% — собственные средства инициатора проекта, 80% — заемные средства, синдицированные через транши для снижения рисков участников проекта.