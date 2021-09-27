Банк «Открытие» расширил функционал интернет-банка для малого и среднего бизнеса «Бизнес-портал». Об этом в понедельник объявили в кредитной организации.

В частности, в «Бизнес-портале» появились новые опции для клиентов с зарплатными проектами, акцепт платежных требований и более широкие возможности для работы с контрагентами.

Теперь рассчитываться с контрагентами предприниматели могут через платежные требования. Оплата производится нажатием кнопки «Акцептовать» без создания платежных поручений и заполнения реквизитов. Банк сам сообщит о поступлении платежного требования по СМС, а увидеть его можно в ленте операций интернет-банка.

В разделе «Зарплатный проект» доступны новые опции для удобства создания ведомостей: Ф. И. О. персонального менеджера теперь указаны на экране, также появились онлайн-обновления справочника, в том числе исключение из списка уволившихся сотрудников и выгрузка списка сотрудников по датам открытия им карточных счетов.

«В разделе «Контрагенты» можно использовать в расчетах справочник контрагентов — простой и удобный сервис для работы с контрагентами и платежами. Теперь добавлять контрагентов в справочник можно тремя способами: автоматически — при отправке платежа или поступлении оплаты, загружать из 1С или вручную. Банк проверит контрагентов на благонадежность и в случае судебных дел или неоплаченных налогов предупредит о них при совершении платежа. Сервис «Светофор» подключен автоматически», — рассказали также в банке.



Кроме того, предприниматели могут получить финансовую аналитику по доходам и расходам за два года. В разделе «Мои счета» бесплатно можно посмотреть, кому перечисляется больше денег и как меняется динамика трат и поступлений, на графиках и в цифрах.