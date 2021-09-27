Министерство сельского хозяйства РФ договорилось с производителями о поддержании стабильных цен на птицу, сообщается на сайте ведомства.

В Минсельхозе в понедельник обсудили текущую ситуацию в отрасли птицеводства. Совещание с крупнейшими производителями, а также представителями Минпромторга, Минтруда и региональных органов управления агропромышленным комплексом провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Он отметил, что в 2021 году ряд факторов привел к сокращению объемов производства. В первую очередь речь идет о проблемах с импортом инкубационного яйца в начале года и неблагоприятной эпизоотической обстановке в ряде субъектов РФ.

В Минсельхозе напомнили, что в марте был выработан комплекс мер, позволивших оказать бизнесу поддержку. Речь идет о решениях для сохранения обеспеченности отрасли кормами, а также об изменениях в программе льготного кредитования. Также в первом полугодии проведена работа по снятию ограничений на поставки инкубационного яйца из ключевых стран-производителей.

«Весь комплекс мер к середине лета позволил практически восстановить объемы и стабилизировать рынок. В настоящее время правительством обсуждаются различные меры для дальнейшего наращивания темпов производства и сдерживания цен», — говорится в сообщении Минсельхоза.



По словам Дмитрия Патрушева, ведомством достигнуты договоренности с производителями о поддержании стабильных отпускных цен на тушку птицы до конца текущего года. В связи с этим Минсельхоз подготовит обращение в Минпромторг с просьбой рассмотреть возможность установки коридора закупочных цен на птицу с учетом сезонности производства данной продукции.