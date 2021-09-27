Правительство утвердило «Яндекс» в качестве поисковой системы, которая по умолчанию будет использоваться на продаваемых в России гаджетах с 1 января 2022 года, сообщает РБК со ссылкой на соответствующее распоряжение Кабмина.

Кроме того, в число обязательных к предустановке приложений для компьютеров вошли «Яндекс.Браузер», «МойОфис» и Kaspersky Internet Security (только для устройств на Windows).

В постановлении правительства, регулирующем правила предустановки приложений, говорится, что она осуществляется следующими способами:

в полном объеме на жесткий диск гаджета;

путем размещения иконки программы на экране гаджета, при нажатии на которую программа будет скачана на устройства;

путем размещения при первом включении устройства окна для загрузки таких программ.

В пресс-службе «Яндекса» пояснили, что новое распоряжение не влияет на возможность пользователей самим выбрать поисковую систему. «Как и раньше, пользователи будут выбирать поисковую систему по умолчанию самостоятельно. В числе доступных для выбора в 2022 году наряду с Google будет и «Яндекс», — добавили в компании.

С 1 апреля этого года в России вступили в силу поправки, обязывающие предустанавливать отечественное ПО на ввозимые в страну гаджеты. Они были подписаны президентом в декабре 2019 года и изначально должны были вступить в действие с 1 июля 2020 года, однако из-за пандемии сроки несколько раз переносились.

В список устройств, которых коснулись поправки, вошли смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры, ноутбуки и телевизоры с технологией Smart TV. Так, в телефонах и планшетах на Android и iOS должны быть предустановлены «Яндекс.Браузер», поисковик «Яндекс», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», почта Mail.ru, мессенджер ICQ, голосовой ассистент «Маруся», «Новости Mail.ru», социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», Mir Pay (только для устройств на Android), «Госуслуги» и др.

За отсутствие на устройствах российского ПО предусмотрена ответственность. Это штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 тыс. до 200 тыс. для юридических лиц.



В апреле Минцифры предлагало обязать производителей гаджетов обеспечить возможность удаления всех предустановленных приложений, сообщала газета «Коммерсант». Однако проект поправок был удален через несколько дней после публикации, отмечало издание.