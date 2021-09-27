Группа «Ренессанс Страхование» намерена провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже. Об этом в понедельник, 27 сентября, объявил страховщик.

По словам президента и председателя совета директоров «Ренессанс Страхования» Бориса Йордана, компания может стать первым российским страховщиком, акции которого котируются на бирже.

Предложение, как ожидается, будет включать размещение компанией первичных обыкновенных акций и размещение вторичных акций продающими акционерами. В число продающих акционеров могут войти Sputnik Management Services Limited и аффилированное ООО «Холдинг Ренессанс Страхование» (чьими основными бенефициарами являются Борис Йордан, Мэри Луиз Феррьер, Дмитрий Бакатин и Сергей Рябцов), Notivia Ltd (бенефициар — Baring Vostok), Laypine Ltd (бенефициар — Александр Абрамов), Bladeglow Limited (бенефициар — Александр Фролов) и Андрей Городилов.

Планируется, что объем привлечения в рамках первичного компонента предложения составит до 21 млрд рублей. Средства, привлеченные в рамках первичного предложения, будут использованы для финансирования органического роста, инвестиций в цифровизацию, неорганического развития бизнеса и возможного обратного выкупа акций по результатам стабилизации в связи с предложением.

Обыкновенные акции, как ожидается, будут включены в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. До настоящего предложения публичные торги обыкновенными акциями не проводились.

Credit Suisse, JP Morgan и «ВТБ Капитал» выступают в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров. BCS Global Markets, «Ренессанс Капитал», СберБанк и «Тинькофф» выступают совместными букраннерами.



«Если и когда ожидаемое предложение будет сделано, компания раскроет дополнительные сведения в меморандуме о предложении, который будет доступен на веб-сайте компании», — отмечается в релизе.