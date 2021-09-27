В корпоративном интернет-банке «СберБизнес» стал доступен сервис «СберМаркет», который поможет обеспечить сотрудников компании продуктами, а также канцелярскими и хозяйственными товарами. Об этом сообщили в понедельник в СберБанке, уточнив, что с этим сервисом количество нефинансовых услуг в интернет-банке достигло 44.

Продукты и товары для компании в «СберМаркете» можно получить уже в день заказа, все необходимые документы — оформить в режиме онлайн; возврат НДС происходит при оплате по выставленному счету. Бесплатная доставка осуществляется при сумме заказа от 7 тыс. рублей.

Чтобы совершить заказ, предпринимателю нужно перейти в раздел «Все продукты», выбрать «СберМаркет» и подписать оферту. После этого сервис переведет клиента на сайт «СберМаркета» для B2B-клиентов, на онлайн-витрину business.sbermarket.ru, где в ассортименте можно найти продукты питания, канцелярию и другие товары от таких партнеров, как Metro, «Лента», «Ашан», «О'Кей», Billa, «Мегамарт» и других.

В скором времени в сервисе появится новый метод оплаты — холдирование, обещают в «Сбере». «С ним заказ можно будет выполнить в один клик, а сумма оплаты автоматически спишется с расчетного счета компании», — поясняется в релизе.



В числе прочего там уточняется, что сервис доставки продуктов и товаров «СберМаркет» работает более чем в 150 городах России.