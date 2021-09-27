Московский Кредитный Банк разместил бессрочные субординированные еврооблигации объемом 350 млн долларов со ставкой купона 7,625%. Об этом сообщили в Газпромбанке, который выступил одним из организаторов размещения.
Структура выпуска «вечных» еврооблигаций МКБ предусматривает кол-опцион через 5,5 года. Еврооблигации будут включены в состав источников добавочного капитала первого уровня.
Листинг планируется на бирже Euronext Dublin.
МКБ выходит на международный долговой рынок в третий раз в этом году, указывают в ГПБ. В январе кредитная организация разместила пятилетние старшие еврооблигации в евро объемом 600 млн по ставке купона 3,1%, в сентябре — пятилетние старшие еврооблигации в долларах США объемом 500 млн долларов по ставке купона 3,875%. Новый выпуск «вечных» еврооблигаций в долларах США стал третьим капитальным инструментом МКБ с 2017 года, уточняют в Газпромбанке.
По словам первого вице-президента Газпромбанка Дениса Шулакова, выпуск бессрочных евробондов МКБ вызвал большой интерес со стороны международных и российских инвесторов, несмотря на рыночную волатильность. Общий спрос превысил 1,1 млрд долларов.
В выпуске приняли участие инвесторы из Азии, США, Великобритании, Швейцарии, Франции, Германии и других стран Европы, а также из России.
Самые доходные облигации
|Название облигации, эмитент
|
Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
ВымпелКом-1-об
ВымпелКом
|
78.91%
|
10.03.2020
погашение
|Купить
|
ВымпелКом-4-об
ВымпелКом
|
33.48%
|
10.03.2020
погашение
|Купить
|
ВымпелКом-2-об
ВымпелКом
|
27.82%
|
16.03.2020
погашение
|Купить
|
ДОМ.РФ-18-об
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК)
|
25.84%
|
15.07.2019
погашение
|Купить
|
Башнефть-4-об
Башнефть
|
21.29%
|
08.02.2019
погашение
|Купить