Московский Кредитный Банк разместил бессрочные субординированные еврооблигации объемом 350 млн долларов со ставкой купона 7,625%. Об этом сообщили в Газпромбанке, который выступил одним из организаторов размещения.

Структура выпуска «вечных» еврооблигаций МКБ предусматривает кол-опцион через 5,5 года. Еврооблигации будут включены в состав источников добавочного капитала первого уровня.

Листинг планируется на бирже Euronext Dublin.

МКБ выходит на международный долговой рынок в третий раз в этом году, указывают в ГПБ. В январе кредитная организация разместила пятилетние старшие еврооблигации в евро объемом 600 млн по ставке купона 3,1%, в сентябре — пятилетние старшие еврооблигации в долларах США объемом 500 млн долларов по ставке купона 3,875%. Новый выпуск «вечных» еврооблигаций в долларах США стал третьим капитальным инструментом МКБ с 2017 года, уточняют в Газпромбанке.

По словам первого вице-президента Газпромбанка Дениса Шулакова, выпуск бессрочных евробондов МКБ вызвал большой интерес со стороны международных и российских инвесторов, несмотря на рыночную волатильность. Общий спрос превысил 1,1 млрд долларов.



В выпуске приняли участие инвесторы из Азии, США, Великобритании, Швейцарии, Франции, Германии и других стран Европы, а также из России.