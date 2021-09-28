Активность мошенников по методам социальной инженерии выросла в сентябре, пришли к выводу в ВТБ. По сравнению с началом года число сообщений клиентов в контакт-центр банка о звонках злоумышленников выросло почти в полтора раза, а по отношению к сентябрю прошлого года — на 70%.

С начала текущего года ВТБ предотвратил хищение средств клиентов на сумму около 12 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. В банке подсчитали, что он помог защитить порядка 65 тыс. своих клиентов-физлиц, отразив 700 тыс. атак злоумышленников.

«Тренд на рост активности мошенников начался еще летом, но после окончания сезона отпусков злоумышленники резко активизировались. По данным опроса клиентов, только каждый пятый пользователь сообщает в банк, что лично столкнулся с действиями мошенников. В сентябре число таких сообщений кратно выросло. Сегодня более 90% попыток обмана клиентов по-прежнему основаны на методах социальной инженерии и фишинга. Мы призываем всегда быть внимательными, никогда не передавать третьим лицам свои персональные данные и предупреждать банк о подобных звонках. Передать информацию о номере мошенника можно через WhatsApp, Viber, Telegram ВТБ или в чат в «ВТБ Онлайн», написав «Передать телефон мошенника», — комментирует руководитель департамента клиентского обслуживания, вице-президент ВТБ Ольга Цегельная.

В банке подчеркивают, что для усиления борьбы с мошенниками запускаются новые способы защиты клиентов. Так, при угрозе доступа в «ВТБ Онлайн» со стороны третьих лиц значительно повысилась скорость его блокировки — теперь она не превышает десяти секунд. В ближайшее время у пользователей появится возможность самостоятельно заблокировать мобильный банк и интернет-банк.

«Для дополнительной финансовой безопасности клиентам ВТБ стало доступно страхование счетов и карт, которое рассчитано на случаи социальной инженерии. С сентября банк обеспечил бесплатную страховку средств от мошеннических списаний для пенсионеров», — отмечается в релизе.

В ВТБ напоминают, что клиент может стать жертвой злоумышленников, только если сам сообщает им свои персональные данные, и обращают внимание, что сотрудники банка никогда не будут проводить платные опросы для проверки качества обслуживания, запрашивать данные по картам клиента (CVC2/CVV2), счетам или по одноразовым паролям при звонке клиенту. Банк просит своих пользователей не устанавливать программное обеспечение на компьютеры и телефоны по настоятельной рекомендации так называемого «сотрудника безопасности».



Для предотвращения подобных ситуаций ВТБ создал на сайте специальный раздел по финансовой безопасности с описанием основных видов мошенничества и советами по минимизации потенциальных рисков для клиентов.