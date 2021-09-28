Газпромбанк запустил бесплатный онлайн-сервис, с помощью которого физические лица смогут бесплатно и быстро зарегистрировать ИП или ООО и открыть расчетный счет в банке.

Как поясняется в сообщении ГПБ, пользователям сервиса не нужно посещать налоговый орган и банк, чтобы зарегистрировать свой бизнес: подготовка полного пакета документов, их отправка в Федеральную налоговую службу и регистрация доступны в дистанционном режиме. Сотрудники контактного центра помогут заполнить документы и ответят на вопросы. Заполнив заявку на сайте, предприниматель может в онлайн-режиме сформировать необходимый комплект документов и получить квалифицированную электронную подпись. После этого можно заверить документы и отправить их в ФНС.



Услуга доступна для регистрации индивидуального предпринимателя или ООО с одним учредителем. Сервис запущен в пилотном режиме и со вторника доступен в Москве. В октябре планируется расширить географию оказания услуги и распространить пилотный проект на Санкт-Петербург и Воронеж.