Рубль незначительно укрепляет позиции к доллару и евро в ходе утренних валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:46 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,49 рубля, что на 4 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 84,79 рубля (минус 1 копейка).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 72,47—72,55 рубля за доллар и 84,74—84,8 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.