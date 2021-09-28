Ипотечные программы с господдержкой привели к «ипотечной лихорадке», которая обусловлена смещением акцентов в пользу решения жилищных проблем вместо текущего потребления — совокупный портфель ипотечных кредитов в России превысил 10,7 трлн рублей, а доля ипотеки в портфеле кредитов частным лицам у российских банков выросла с марта по август 2021 года на 4,1 процентного пункта, до 47,6%, пишут «Ведомости» , ссылаясь на аналитику РЭУ им. Г. В. Плеханова. Опасность заключается в вовлечении в орбиту кредитования значительной части населения, в будущем не всегда способной качественно обслуживать задолженность, предупреждают авторы исследования.

Темпы прироста просроченной задолженности по ипотеке превышают прирост всей ипотечной задолженности на Чукотке, в Калининградской, Магаданской, Ивановской и Кировской областях; но в целом по стране они перекрывают проблемы с ее обслуживанием: доля просроченных кредитов составляет 0,6% и снизилась с начала пандемии (март 2020 года) на 3,8%, говорится в материалах.

В Банке России считают, что изменение условий льготной госпрограммы ипотеки (повышение ставки с 6,5% до 7% и снижение максимальной суммы до 3 млн рублей) должно ограничить инвестиционный спрос на жилье в крупных региональных центрах и прилегающих к ним областях; темпы ипотечного кредитования стали более сбалансированными — на 20% в год; ожидается рост просроченной задолженности по предоставленным в 2020 году ссудам по мере их вызревания.

Исследование: просрочка россиян по ипотеке снизилась на 10% Объем просроченной задолженности россиян по ипотеке снизился с ноября 2020 года более чем на 10%, говорится в исследовании аналитиков экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (входит в группу ВТБ).

По словам экспертов, льготное кредитование, снижение ставок по классической ипотеке, рост цен на жилье, ускорение инфляции, снижение реальных располагаемых доходов и рост долговой нагрузки указывают на то, что платежная дисциплина будет ухудшаться, а просроченная задолженность будет расти. Динамика будет более заметна по мере сокращения новых выдач при охлаждении рынка, но банки имеют достаточный запас прочности по капиталу для абсорбирования ожидаемых потерь. Ситуация может усугубиться, если произойдет существенная коррекция цен на недвижимость.

Сами банки не видят проблем в ипотечном кредитовании — в России не распространены такие риск-факторы, как плавающие ставки, валютные кредиты и ипотека без первоначального взноса. Высокое качество демонстрируют не только новые выдачи, в которых значимую долю занимает господдержка, но и более ранние кредиты, поэтому до конца года ситуация не ухудшится.