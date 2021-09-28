СРО аудиторов планирует запустить программу, которая должна помочь сохранить значительную часть аудиторских компаний, пишет «Коммерсант» , уточняя, что пока лишь треть рынка отвечает требованиям к штатной численности компаний, вступающим в силу через год. И СРО собирается помочь своим членам в поисках новых аудиторов в штат или партнеров для создания общего бизнеса.

Согласно исследованию СРО «Ассоциации аудиторов «Содружество» (ААС), на сегодняшний день лишь 36% аудиторских организаций отвечают установленному законом «Об аудиторской деятельности» критерию по численности аудиторов. Таким образом, более 2,2 тыс. аудиторских организаций из почти 3,5 тыс. действующих к лету следующего года могут уйти с рынка. Требование о наличии в штате аудиторской организации не менее трех аудиторов по основному месту работы содержалось в поправках в профильный закон, принятых Госдумой летом этого года. Данная норма вступает в силу с 1 июля 2022 года, а до этого аудиторским компаниям необходимо привести свой численный состав в соответствие с требованиями закона или покинуть рынок. Новое требование должно ограничить деятельность недобросовестных аудиторов, повысить ответственность и качество проведения аудита.

Требования к кадровому составу еще больше повышаются с 1 января 2023 года: компаниям необходимо будет иметь не менее пяти аудиторов в штате. Компаниям, оказывающим услуги финансовым организациям, придется увеличить число сотрудников еще значительнее — им необходимо будет иметь в штате не менее семи аудиторов с 1 июля 2022 года, а с 1 января 2023 года — не менее 12. В настоящее время аудиторская компания может иметь трех аудиторов-совместителей.

СРО ААС планирует скоординировать действия тех участников, которые хотят остаться на рынке и продолжить работу. По словам главы СРО Ольги Носовой, в ближайшее время будет проведено анкетирование, после чего запущена специальная программа, которая поможет аудиторским компаниям искать новых аудиторов в штат или партнеров для создания общего бизнеса.

Как показал опрос, проведенный среди небольших аудиторских фирм, многие планируют остаться на рынке. Глава АФ «Бизнес-Вариант» Евгений Богров отметил, что планирует объединяться с другой компанией. Летом на профильном форуме аудиторов начали появляться объявления типа «ищу тебя». В середине августа АФ «Северная столица» направила участникам рынка обращение с предложением в целях соответствия критерию закона на базе вновь создаваемого АО «Аудиторы России» и далее работать под единым брендом (но каждый сам по себе). Однако есть и те, кто намерен покинуть рынок. «Не вижу долгосрочных перспектив для развития своей фирмы», — заявили в другой компании.

При этом крупные игроки уверяют: если малые аудиторы вместо объединения решат переходить в штат других компаний, то без работы они не останутся. «Сегодня на рынке существует ощутимый кадровый голод, специалисты с аттестатом очень востребованы, в том числе и крупнейшими участниками рынка. Думаю, даже место жительства не станет препятствием», — отметила старший управляющий партнер ФБК Grand Tornton Елена Сарафанова.