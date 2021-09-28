Минфин предлагает уравнять ставки НДФЛ для россиян и граждан, не являющихся налоговыми резидентами России: предлагается установить размер подоходного налога на заработки «от трудовой деятельности» для нерезидентов на аналогичном с резидентами России уровне, пишут «Ведомости» , ссылаясь на проект Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022—2024 годы.

По общему правилу в случае пребывания налогоплательщика более 183 дней в течение последнего года в России его признают налоговым резидентом, и его доходы облагаются налогом в 13% при условии, что их размер не превышает 5 млн рублей в год, все, что выше этой суммы, облагается по ставке 15%; по общему режиму облагаются доходы нерезидентов, работающих на основании патента, а с трудовых доходов высококвалифицированных иностранных специалистов и граждан стран ЕАЭС также нужно удержать 13%, в других случаях нерезиденты платят НДФЛ в размере 30% от своих доходов.

В прошлом году требование о длительности нахождения в России для признания налоговым резидентом было смягчено из-за пандемии и закрытых границ — некоторые жители России не могли вернуться в страну по объективным причинам, они получили право оставаться налоговыми резидентами, если сроки их пребывания в России составили больше 90 дней в течение 2020 года, что позволило им сохранить неизменным размер налоговой ставки по НДФЛ и не утратить право на применение налоговых вычетов, отметил тогда министр финансов Антон Силуанов.

ФНС усилила контроль за активами и операциями россиян за рубежом Некоторые пользователи нового режима не задекларировали фиксированный размер прибыли КИК или же сообщили необоснованно уменьшенную сумму.

По мнению экспертов, выравнивание условий для нерезидентов улучшит инвестиционную привлекательность страны — в том числе для тех предпринимателей, которые многие годы пользовались различного рода схемами оптимизации международного уровня, также введение этой меры сделает более удобным администрирование по мобильным сотрудникам, в частности регулярно приезжающим в страну иностранцам.

В прошлом году рабочая группа Российской трехсторонней комиссии уже рассматривала аналогичный законопроект, но тогда правительство решило отказаться от этой инициативы, Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила против законопроекта — формально это уравнивание в правах отечественных работников и нерезидентов, но никаких преимуществ у работников из России нет, что нарушает норму закона о занятости, рассказал секретарь ФНПР Олег Соколов.