📰 Курс рубля в последние три месяца держался на стабильном и при этом весьма низком уровне, в диапазоне 72—74 рубля за доллар, пишут «Известия» . Тем не менее рубль по-прежнему находится ниже уровней лета 2020 года, не говоря о докризисных показателях — уровень в 62—63 рубля за доллар едва ли достижим в обозримом будущем. Многие считают российскую валюту недооцененной, на днях к их числу присоединилось и Минэкономразвития. Несмотря на то что фундаментальные факторы играют скорее на стороне рубля, серьезное его укрепление к Новому году вряд ли возможно. По мнению экспертов, ужесточение денежно-кредитной политики со стороны Банка России останется главным фактором, который будет способствовать укреплению нацвалюты. Есть высокая вероятность того, что на октябрьском заседании регулятор повысит ключевую ставку до 7%, отметили они.

📰 МЭР разработало правила реализации климатических проектов в России — их критерии, порядок и форму отчетности, пишет «Коммерсант» . В соответствии с законом «Об ограничении выбросов парниковых газов» компании могут запускать добровольные проекты по снижению выбросов и повышению поглощения парниковых газов. Эксперты отмечают соответствие этих документов международным стандартам, указывая, впрочем, на то, что результаты таких добровольных проектов компаний нельзя будет использовать для компенсации выбросов в рамках готовящегося трансграничного углеродного регулирования Евросоюза. Относить проекты к климатическим будут аккредитованные верификаторы, которым компании будут представлять документы о планах реализации инициатив (или уже о ходе их исполнения). О положительном решении верификатора компания сообщит оператору реестра углеродных единиц.

📰 Формальный подход ведомств к оценке регулирующего воздействия (ОРВ) нормативных актов ставит под сомнение успех контрольно-надзорной реформы и работы доказательного госрегулирования, пишет «Коммерсант» со ссылкой на доклад «Качество оценки регулирующего воздействия в России: что показывает сплошной анализ текстовых данных». Из доклада Центра перспективных управленческих решений (ЦПУР) следует, что ведомства не утруждают себя качественной подготовкой отчетов об ОРВ, процедура общественных обсуждений эффективна, но слабо распространена, а успех проектов во многом зависит от административного веса их разработчиков. Так, уровень заполнения отчетов ведомствами составляет около 70—90%, при этом он ниже у проектов с более высокой степенью регулирующего воздействия. Доля содержательных отчетов гораздо ниже: 17% и 16% для проектов со средней и высокой степенью регулирования.

📰 В понедельник, 27 сентября, стоимость североморской нефти Brent впервые за три года приблизилась к уровню 80 долларов за баррель, пишет «Коммерсант» . По данным агентства Reuters, котировки ближайшего контракта на поставку нефти поднимались до отметки 79,9 доллара за баррель, максимального значения с 23 октября 2018 года. Это на 2,6% выше значений закрытия пятницы. На спот-рынке цена Brent поднималась более значительно — на 2,8%, до 78,875 доллара за баррель. Установление многолетнего максимума происходит на фоне дефицита сырья из-за активно восстанавливающегося спроса и недостаточно быстрого восстановления добычи в Мексиканском заливе. В зимние месяцы дефицит может вырасти еще на треть в случае перехода на нефть потребителей газа. К концу года цены могут вырасти до 90 долларов за баррель, не исключают аналитики.

📰 Руководители Ассоциации садоводов России, союзов «Садоводы Кубани», «Садоводы Дагестана» и Ассоциации питомниководов и садоводов (АПС) Ставропольского края попросили Минсельхоз выделить выращивание посадочного материала в отдельную программу в рамках стимулирующей субсидии, пишет «Коммерсант» . Сейчас большую часть господдержки получают производители плодов, а свыше 50% садов закладывается из импортного посадочного материала. Инициатива должна довести уровень используемых местных саженцев до 100%. В Минсельхозе, впрочем, считают достаточными и текущие меры поддержки. Согласно АПС, в год на садоводство в рамках стимулирующей субсидии направляется не более 450 млн рублей. По данным Минсельхоза, в этом году для всех отраслей по этому виду поддержки выделено 34,3 млрд рублей.



📰 Доля нефти в мировом энергобалансе начнет сокращаться уже после 2030 года по мере роста возобновляемых источников энергии, пишет «Коммерсант» со ссылкой на прогноз французской компании TotalEnergies. Так, перспективы природного газа будут гораздо лучше — спрос на него как на менее углеродоемкое переходное топливо будет расти примерно на 1% в год в консервативном сценарии. Все больше инвестиций, по оценке компании, ожидаемо будут идти в строительство экологически чистой энергетики. Мировой спрос на нефть достигнет своего пика к концу текущего десятилетия, поскольку все больше стран будут отказываться от ископаемого топлива, следует из опубликованного 27 сентября энергетического обзора за 2021 год. При этом, по мнению аналитиков, резкое сокращение потребления нефти темпами 1,9% в год после 2030 года, ожидаемое TotalEnergies, можно считать пессимистичным.

