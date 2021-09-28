Рост ипотечного портфеля и цен на недвижимость может сформировать финансовый пузырь, способный серьезно ударить по стабильности финансового сектора и доходам населения. Об этом говорится в «Заключении Счетной палаты РФ на отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год» .

В документе указано, что активность участников ипотечного рынка в 2020 году выросла по сравнению с 2019-м благодаря масштабной программе льготного кредитования. По итогам 2020 года ипотечный портфель вырос на 21% к результатам 2019-го и на 1 января 2021 года составил 9,5 трлн рублей.

За 2020 год было предоставлено 1,713 млн ипотечных кредитов на общую сумму 4,3 трлн рублей, что больше, чем в 2019 году как в количественном (плюс 35%), так и в денежном (плюс 51%) выражении.

В заключении СП говорится, что существенную поддержку спросу, помимо снижения ставок, оказали масштабные программы господдержки, в рамках которых в течение 2020 года было выдано около 1,4 трлн рублей. Повышенный спрос на ипотеку привел к росту цен на недвижимость — в 2020 году цены выросли существенно выше инфляции: на первичном рынке — на 12%, на вторичном — на 9,5%.

«Необходимо отметить, что ипотечный рынок требует пристального внимания со стороны регулятора, так как резкий рост ипотечного портфеля и рост цен на недвижимость может сформировать финансовый пузырь, который может серьезно ударить по стабильности финансового сектора и доходам населения», — сделала вывод Счетная палата.