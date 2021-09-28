Российский фондовый рынок на открытии торгов во вторник демонстрирует рост индексов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:05 мск индекс Московской биржи вырос на 0,54% — до 4 103,23 пункта, рост индекса РТС составил 0,52% — до 1 783,52 пункта.

Главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов прогнозирует, что индекс Мосбиржи продолжит рост к целевому значению 4 110—4 120 пунктов.

«Рынок тащат вверх тяжеловесные бумаги нефтегазового сектора, где отыгрывается рост цен на нефть и газ. Сегодня ралли в нефти продолжается: котировки нефти выросли на процент и торгуются в полудолларе ниже психологически важной отметки 80 долларов за баррель. Не исключено, что этот уровень будет достигнут и даже пробит, но потом темпы роста нефти сильно снизятся. <…> Нефтегазовые бумаги выглядят технически перекупленными, особенно это касается «Роснефти». Но этот фактор пока будет игнорироваться рынком, и мы ждем продолжения их роста, по крайней мере сегодня. Вчера вышел из спячки и вырос на 2% СберБанк. Бумага сильно отстала от рынка в целом за последние две недели. «Сберу» было бы неплохо догнать рынок. Возможно, рост акций банка ускорится, когда начнется частичная фиксация прибыли по нефтянке», — отмечает аналитик.