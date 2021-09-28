Счетная палата РФ считает целесообразным в рамках формирования среднесрочного прогноза предусматривать реалистичный сценарий шокового развития экономики. Соответствующая рекомендация, адресованная Центробанку и Министерству экономического развития, содержится в «Заключении Счетной палаты РФ на отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год» .

В документе указано, что в последние годы среднесрочный прогноз социально-экономического развития страны обычно не содержит сценария резкого ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры, а консервативный вариант не учитывает риски возможного ухудшения внешнеэкономических условий. При этом российская экономика уже неоднократно сталкивалась с экономическими потрясениями, прогнозирование которых не представляется возможным (санкции в 2014 году, пандемия в 2020 году).

Одновременно в «Заключении Счетной палаты» отмечается, что разработанные ранее Банком России варианты развития национальной экономики имеют сильные отклонения от фактических данных, в том числе по инфляции и темпам роста ВВП.

«Банку России необходимо обратить внимание на совершенствования подходов к макроэкономическому прогнозированию различных шоковых сценариев развития национальной экономики. Снижение экономической активности, доходов населения и спроса являлись, по мнению Банка России, главными дезинфляционными факторами. Однако во втором полугодии смягчение карантинных ограничений вызвало оживление спроса, что ускорило рост цен. Дополнительным проинфляционным фактором стало ослабление курса национальной валюты (в среднем за 2020 год на 11,1%). В результате по итогам 2020 года потребительская инфляция составила 4,9%, существенно превысив целевой ориентир, установленный Банком России. При этом Банк России прогнозировал временное превышение целевого уровня инфляции в 2020 году и последующее ее возвращение к 4% в 2021 году», — отметили в Счетной палате.

В документе содержится рекомендация Центробанку усовершенствовать методику прогнозирования с учетом возможных резких изменений конъюнктуры.

«Ведомство считает, что целесообразно в рамках среднесрочного прогноза предусматривать сценарий шокового развития экономики. Кроме того, Банку России необходимо обратить внимание на совершенствование подходов к макроэкономическому прогнозированию различных шоковых сценариев», — рекомендует Счетная палата.

Аналогичные рекомендации адресованы и Минэкономразвития.

«Министерству экономического развития РФ предлагается: рассмотреть вопрос о целесообразности предусматривать в рамках среднесрочного прогноза сценарий шокового развития экономики в условиях резкого и непредсказуемого падения цен на энергоресурсы и сокращение внешнего и внутреннего спроса», — указано в «Заключении».