Газпромбанк снизил ставку по «Дальневосточной ипотеке» на 0,89 процентного пункта — до 0,01% годовых, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Пониженная ставка применяется при покупке квартиры или таунхауса на территории Дальневосточного федерального округа в рамках программы государственной поддержки как на первичном, так и на вторичном рынках, а также при приобретении жилого дома с земельным участком и с зарегистрированным правом собственности на территории сельского поселения субъекта РФ, входящего в состав ДФО.

В банке уточняют, что на ставку ипотечного кредита в 0,01% могут претендовать семьи, в которых возраст обоих супругов составляет от 20 до 36 лет (один из них становится созаемщиком), а также не состоящие в браке граждане от 20 до 36 лет, воспитывающие ребенка в возрасте до 19 лет.

«Дальневосточную ипотеку» под 0,01% годовых можно оформить на сумму от 100 тыс. до 6 млн рублей (но не менее 15% от стоимости недвижимости) на срок от года до 20 лет и двух месяцев. Минимальный первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости жилья, при этом в качестве взноса можно использовать материнский капитал. При отсутствии личного страхования заемщика ставка увеличивается на 1 п. п.