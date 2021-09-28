Правительство внесло в Госдуму законопроект, запрещающий людям с судимостью управлять общественным транспортом и такси. Текст опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно пояснительной записке, изменения вносятся «в целях обеспечения сохранности жизни и здоровья пассажиров автомобильного и городского наземного электрического транспорта (при перевозках легковыми такси, автобусами, троллейбусами и трамваями)».

Так, в случае принятия документа водителями автобусов, трамваев и троллейбусов не смогут стать граждане с непогашенной или неснятой (аннулированной) судимостью по статьям о тяжких и особо тяжких преступлениях против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против мира и безопасности человечества.

Помимо вышеперечисленного, у водителей такси не должно быть судимости по статьям об убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, похищении человека, грабеже и разбое, преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Срок вступления в силу требования о запрете перевозчикам допускать к деятельности, непосредственно связанной с управлением легковыми такси, автобусами, троллейбусами и трамваями, лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за перечисленные преступления устанавливается через полгода после вступления в силу законопроекта — с 1 марта 2023 года.

«Такой отлагательный срок синхронизирован со сроком, определяемым в Трудовом кодексе Российской Федерации соответствующим законопроектом для предоставления водителями работодателям справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям», — отмечено в документе.