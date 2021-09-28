Фонд национального благосостояния (ФНБ) должен оставаться для России подушкой безопасности на фоне того, что предсказуемость мировой конъюнктуры постоянно снижается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы с вами видим в целом постоянно понижающийся порог предсказуемости событий экономической мировой конъюнктуры. И конечно, в таком турбулентном мире ФНБ должен оставаться как подушка безопасности», — ответил он на вопрос, куда могут быть направлены дополнительные доходы, поступающие в фонд из-за выросших цен на газ.

Песков также напомнил, что существуют и прорабатываются варианты использования средств ФНБ на возвратной основе для мегапроектов развития. «Эти проекты есть, часть из них известна, часть из них в проработке. Он на то и ФНБ», — заметил пресс-секретарь президента.