Минцифры России сообщает о запуске нового механизма поддержки малого и среднего бизнеса — компании смогут приобретать ПО вдвое дешевле за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям, сообщается на сайте министерства. Мера поддержки реализуется РФРИТ в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Подать заявку на участие в программе могут российские правообладатели и разработчики облачного программного обеспечения. Требования к компаниям и условия участия в конкурсном отборе утверждены постановлением правительства РФ № 1031.

По словам замглавы Минцифры России Максима Паршина, новая мера поддержки направлена на повышение эффективности малых и средних компаний в результате цифровизации, внедрения отечественных облачных решений.

«Речь идет, например, о софте, автоматизирующем бизнес-процессы (ERP), взаимодействия с клиентами (CRM) и так далее. Идея простая: востребованные программные продукты будут для МСП в два раза дешевле (разница в цене компенсируется министерством разработчику за счет бюджета). От самого предпринимателя ничего дополнительно не будет требоваться, не нужно заполнять никакие формы, не будет никакой отчетности, единственное условие — находиться в реестре МСП, который ведет ФНС России (ofd.nalog.ru). На реализацию этой меры поддержки до конца 2024 года выделено 7 миллиардов рублей», — пояснил Паршин.

«Мера поддержки позволит тысячам МСП легально использовать качественное российское программное обеспечение. Всего мы сможем предложить компаниям более 400 тысяч лицензий на облачное ПО по сниженной стоимости. Это не только стимулирует компании к переходу на отечественные IТ-продукты, но и благодаря цифровой трансформации расширит и масштабирует их бизнес», — отметил генеральный директор РФРИТ Александр Павлов.