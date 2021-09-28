Общий объем финансирования программы по климату до 2030 года из федерального бюджета может составить почти 34 млрд рублей, сообщил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Проект федеральной научно-технической программы по климату и экологическому развитию до 2030 года рассматривается на заседании президиума совета по науке и образованию под председательством Медведева. «Общий объем финансирования программы до 2030 года из средств федерального бюджета может составить почти 34 миллиарда рублей», — сказал он.

По словам Медведева, одно из важнейших направлений программы — создание эффективной системы мониторинга, прогнозирования климатических изменений и получение максимально полных и достоверных данных. В программе обозначены также направления по смягчению воздействия человека на окружающую среду, по выработке мер адаптации к изменениям климата природных систем, населения, отдельных отраслей экономики, добавил замруководителя Совбеза РФ.

«Ее реализация предполагает создание научных и научно-образовательных центров, формирование передовой инфраструктуры для проведения исследований, для осуществления необходимых разработок, ну и конечно, подготовку квалифицированных кадров», — сказал он.

Кроме того, Дмитрий Медведев заявил, что российские власти планируют направить более 1,4 трлн рублей на финансирование новой госпрограммы научно-технологического развития РФ. «Этот документ должен предусматривать четкую и понятную систему межведомственного управления средствами, которые выделяются на исследования и разработки… Были консолидированы бюджетные ассигнования на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ гражданского назначения», — сказал Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ по науке и образованию.

«Общий объем финансирования сформирован из 34 отраслевых государственных программ и составляет более 1,4 триллиона рублей на период 2022—2024 годов», — добавил он.