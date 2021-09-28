Банк России установил официальные курсы валют на 29 сентября.

Курс доллара понизился на 15,3 копейки, составив 72,5083 рубля (72,6613 рубля на 28 сентября). Курс евро опустился на 36,03 копейки до 84,6752 рубля (с 85,0355 рубля на 28 сентября).

На Московской бирже на 14:26 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 7 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 1 копейку, валюты стоят 72,6 и 84,81 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 72,4—72,74 рубля за доллар и 84,58—84,95 рубля за евро.