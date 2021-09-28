Из общего числа официально зарегистрированных самозанятых 11% оформили этот статус в период пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом YouDo Бизнес.

Оказалось, что 62% самозанятых работают на себя уже несколько лет и более. 27% занимаются фрилансом менее года, а 11% оформились в 2020 году с наступлением кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Больше всего самозанятых (28%) оказывают услуги в сфере ремонта и строительства, по 12% — работают курьерами и дизайнерами, 11% предоставляют фото- и видеоуслуги, по 10% — выполняют заказы в категории «Уборка и помощь по хозяйству» и «Грузоперевозки».

Свой выбор стать самозанятым 74% пояснили возможностью самостоятельно выстраивать рабочий график. Для 62% важна возможность выбирать, с кем сотрудничать, а для 56% — возможность больше зарабатывать, чем при работе на кого-то. 54% исполнителей ценят фриланс за то, что не нужно ни перед кем отчитываться, 51% — что можно заниматься любимым делом, а 44% — что не нужно посещать офис, и можно работать откуда угодно. В данной и ряде других категорий допускалось несколько вариантов ответов.

Режим НПД 58% самозанятых выбрали из-за удобного оформления статуса и простоты отчетности. 37% признались, что перешли на самозанятость из-за возможности брать заказы от компаний, а по 36% респондентов — из-за низкой налоговой ставки и возможности предоставлять клиентам чеки. Для трети исполнителей мотивацией оформить официальный статус налогоплательщика стали выход из серой зоны и возможность работать легально.

70% самозанятых довольны существующим режимом. Лишь 5% опрошенных заявили, что имеют негативный опыт и планируют отказаться от статуса самозанятого.

Среди рисков, которые могут побудить самозанятых отказаться от своего нынешнего статуса, они называли: усложнение отчетности, повышение налоговой ставки, отсутствие мер поддержки, субсидий, льготного кредитования в банках, а также сокращение видов деятельности, которые попадают под самозанятость.

Опрос также показал, что четверть самозанятых совмещает основную официальную работу с регулярной подработкой. При этом 57% работают исключительно на себя, а у 18% есть основная работа, и подработку они находят лишь иногда. Для 61% совмещение деятельностей является вынужденным, поскольку не хватает денег, а 22% просто монетизируют свое хобби в свободное время.