Статью 163 УК РФ («Вымогательство») необходимо изменить, добавив в качестве наказания запрет на занятие определенными видами деятельности на финансовых рынках. Такое мнение в интервью бизнес-порталу «Континент Сибирь» высказал первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

«В Уголовном кодексе РФ есть статья 163, которую можно инкриминировать тем, кто либо устраивает атаки на банки, либо так или иначе способствует им. Важно, чтобы при выявлении каждого такого случая пострадавшая сторона, то есть банк, доводила дело до суда. К сожалению, так поступают не все. Да и если доводят, толку от этого немного, статья считается легкой, и приговоры по ней чаще всего условные», — пояснил он.

По мнению Сычева, такое преступление даже отдаленно не сопоставляется с последствиями утечки огромной базы данных. «Поэтому позиция Банка России проста: статья должна быть доведена как минимум до средней тяжести. Как минимум. И еще очень желательно добавить к наказанию запрет на занятие определенными видами деятельности — в первую очередь на финансовых рынках. Причем не только для тех, кто непосредственно выложил, например, клиентские данные в открытый доступ», — заключил он.