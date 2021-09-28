«Открытие Брокер» и УК «Открытие», входящие в группу банка «Открытие», объединили продукты и решения брокера и управляющей компании на общей онлайн-витрине под брендом «Открытие Инвестиции». Об этом сообщили в пресс-службе банка «Открытие», пояснив, что «синергия компетенций, ресурсов, инфраструктуры и разработок компаний в рамках единого пространства позволит обеспечить широкий спектр финансовых предложений для всех категорий инвесторов».

В банке напоминают, что бренд «Открытие Инвестиции» был запущен в конце 2019 года в рамках фабрики инвестиционных продуктов на базе банка «Открытие», компании «Открытие Брокер» и УК «Открытие». Логическим продолжением работы по формированию общей продуктовой инфраструктуры названа консолидация продуктов и сервисов «Открытие Брокера» и УК «Открытие» под единым брендом.

«Главная задача бренда «Открытие Инвестиции» — предлагать максимально широкий спектр инвестиционных решений. В соответствии с этим принципом слоганом бренда стала фраза: «Любые цели достижимы», — говорится в релизе.

В «Открытии» подчеркивают, что особый акцент сделан на максимальном упрощении процесса инвестирования: в распоряжении клиентов будут готовые решения, возможность самостоятельно торговать на российских и зарубежных площадках, доверительное управление, инвестирование в паевые фонды, а также аналитическая поддержка, консультации специалистов, обучение инвестированию и другие продукты и услуги.

Бренд «Открытие Инвестиции» не меняет статуса работающих в его рамках юридических лиц, то есть изменения не повлияют на действующие договоры, соглашения и обязательства перед клиентами и партнерами «Открытие Брокера» и УК «Открытие».

В связи с ребрендингом запущена новая версия сайта «Открытие Инвестиции» (ранее — «Открытие Брокер»), на котором представлены продукты как брокера, так и управляющей компании. Такие же изменения коснулись мобильного приложения «Открытие Инвестиции» (ранее — «Открытие Брокер. Инвестиции»): пользователи, помимо брокерских продуктов, уже могут приобретать в нем паи БПИФов УК «Открытие».



«Принцип «одного окна», который мы вводим, снимает лишние барьеры в распоряжении своими активами для инвесторов», — подытоживает председатель совета директоров компании «Открытие Брокер» Константин Церазов.