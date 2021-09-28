Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым вносятся изменения в госпрограмму «Содействие занятости населения». Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

В числе целей госпрограммы «Содействие занятости населения» названо «непревышение к 2030 году значения уровня регистрируемой безработицы более 1%», указывает ТАСС.

Госпрограмма также предусматривает создание условий для формирования культуры безопасного труда и повышение эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.



Согласно действующей редакции госпрограммы, уровень регистрируемой безработицы в России к 2024 году не должен превышать 1,3%, уточняет информагентство.