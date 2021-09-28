Основные фондовые торги в России закрылись во вторник в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 0,39% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 4 065,46 пункта. Индекс РТС опустился на 1,01% до уровня 1 756,26.



Бумаги «Яндекса» снизились в цене на 2,68%, Мосбиржи — на 2,6%, «Полюса» — на 1,5%, «Норникеля» — на 0,97%, МТС — на 0,47%, «Магнита» — на 0,41%, СберБанка — на 0,28%; Mail.ru — подорожали на 1,04%, «Газпрома» — на 0,42%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,26%.



«Российский фондовый рынок во вторник еще раз обновил максимумы и перешел к фиксации прибыли. Деревья не растут до небес, и на рынке это знает каждый. Поэтому перед каждым новым витком ралли имеет смысл зафиксировать часть достигнутого на предыдущем вираже», — комментирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.