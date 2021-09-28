Рубль подешевел к доллару и евро по итогам основной валютной сессии вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил около 72,95 рубля, что на 41 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 85,19 рубля (плюс 39 копеек).

В ходе сессии было проведено 38,1 тыс. сделок с долларом на 2,5 млрд долларов и 6,8 тыс. сделок с евро почти на 456 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 72,4—72,96 рубля за доллар и 84,58—85,22 рубля за евро.

«Поначалу рубль укреплялся на позитивном внешнем фоне, в очередной раз обновив годовой максимум к евро и недельный к доллару. Незадолго до старта основной российской сессии мировые рынки и нефтяные цены стали сдавать позиции, что вызвало просадку рубля. В результате он растерял почти все сегодняшние достижения», — комментирует эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

По его словам, «все большее беспокойство у инвесторов вызывает нефтяное ралли и высокие докризисные цены на другие сырьевые товары. Это способно усилить инфляцию, подтолкнув ФРС к более раннему старту сворачивания монетарных стимулов. На этом фоне продолжается рост доходностей гособлигаций США <…>. Увеличение ставок на американском долговом рынке спровоцировало очередную волну роста доллара. Это ударило по сектору развивающихся валют, многие представители несут ощутимые потери».



«Российская валюта находится под воздействием двух связанных противоположных факторов. С одной стороны, рост нефти благоприятствует укреплению рубля, с другой — эта тенденция оказывает давление на рисковые активы и развивающиеся валюты. Данный негатив препятствует росту рубля, а в какой-то момент может спровоцировать его резкое ослабление, если ситуация на мировых рынках продолжит ухудшаться», — пишет аналитик.