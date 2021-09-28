Правительство России поддержало согласованные Министерством финансов РФ и бизнесом ставки налога на добычу полезных ископаемых для ряда продуктов майнингового сектора. Также из проекта налоговых поправок будет убрано положение, увязывающее ставку налога на прибыль и дивиденды компаний, говорится в решениях премьер-министра РФ Михаила Мишустина, опубликованных во вторник на сайте Кабмина.

«Согласиться с предложением участников совещания об исключении положений законопроекта, предусматривающих повышение ставки налога на прибыль организаций в случае направления прибыли на выплату дивидендов», — говорится в одном из пунктов поручений по итогам встречи Мишустина с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, которая прошла 23 сентября.

Минфин ранее предложил повысить налог на прибыль с текущих 20% до 25—30% для тех компаний, которые платили больше дивидендов, чем инвестировали, в последние пять лет, напоминает ТАСС.

«Поддержать согласованные Минфином России и представителями бизнес-сообщества ставки налога на добычу полезных ископаемых в отношении апатит-нефелиновых, апатитовых, фосфоритовых, калийных, апатит-магнетитовых, апатит-штаффелитовых и маложелезистых апатитовых руд, многокомпонентных комплексных руд Красноярского края, содержащих медь и (или) никель, и (или) металлы платиновой группы, а также угля коксующегося», — говорится в решениях премьер-министра. Согласно публикации, правительство также поддержало предложения об установлении адвалорной составляющей ставки НДПИ на железную руду в размере 4,8% и ставки акциза на жидкую сталь в размере 2,7%, согласованные Минфином и бизнесом.



Премьер-министр РФ дал поручение главе Минфина Антону Силуанову доработать проект федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» с учетом состоявшегося обсуждения и принятых решений и представить в правительство РФ.