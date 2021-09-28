«ВТБ Private Banking» и платежная система Mastercard представили совместный закрытый клуб для привилегированных клиентов ВТБ.

Как следует из сообщения банка, специально для клиентов подразделения «ВТБ Private Banking» была разработана эксклюзивная клубная карта Mastecard Sphere. «Ее держатели получают доступ к мероприятиям и уникальным привилегиям партнеров платежной системы и банка в сфере бизнеса, культуры, стиля жизни и персонального развития», — говорится в релизе.

Доступ к этим предложениям возможен через мобильное приложение «ВТБ Private Banking Club», где будет актуальная афиша клубных мероприятий. Это творческие и деловые встречи с экспертами, признанными в России и мире, культурные события, указывает старший вице-президент, глава Mastercard в России Алексей Малиновский.



Партнерами клуба станут лидеры в сфере бизнеса, искусства, образования, туризма и инвестиций, зарекомендовавшие себя многолетним безупречным обслуживанием VIP-клиентов и готовые к сотрудничеству на эксклюзивных условиях, уточняется в сообщении ВТБ.