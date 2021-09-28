В столичном аэропорту задержали депортированного из США россиянина, обвиняемого в финансовых преступлениях. Об этом сообщается на сайте МВД.

«Сотрудниками Линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево и Национального центрального бюро Интерпола МВД России задержан депортированный из США российский гражданин Алексей Бурков. Он обвиняется в причастности к изготовлению и сбыту поддельных банковских карт и торговле конфиденциальными данными клиентов кредитно-финансовых учреждений», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Установлено, что противоправные деяния были совершены в период с 2008 по 2015 год. В 2017 году фигуранту было заочно предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных статьями 158, 183, 187 и 273 Уголовного кодекса РФ. Он был объявлен в розыск по каналам Интерпола на основании запроса Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В 2015 году в Израиле Буркова задержали местные полицейские. По решению Верховного суда Израиля в 2019 году его экстрадировали в США, где он также разыскивался по обвинению в киберпреступлениях. В минувшем году Федеральный суд Восточного округа штата Вирджиния признал россиянина виновным и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы.



«Однако недавно американская сторона приняла решение депортировать Алексея Буркова, и сегодня по прибытии из Нью-Йорка в Москву он был задержан российскими полицейскими», — сообщила Ирина Волк.