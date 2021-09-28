Оплачиваемый отпуск можно заменить на денежную выплату, если сотрудник, не использовав его, увольняется, а также если не использована превышающая 28 дней часть отпуска, стандартная продолжительность которого больше 28 дней. Разъяснения относительно компенсаций за неиспользованный отпуск опубликованы на странице Минтруда в Instagram .

«Каждый работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск. В некоторых случаях отдых можно заменить на денежную выплату:

при увольнении — за все неиспользованные дни отпуска;

если основной ежегодный оплачиваемый отпуск превышает 28 календарных дней, то дополнительную часть (ту, которая превышает 28 дней или часть из этих дней) можно заменить денежной выплатой», — отмечается в сообщении.

При этом некоторым работникам в обязательном порядке предоставляется полный срок отпуска:

ежегодный основной и дополнительный оплачиваемый отпуск — будущим мамам и работникам в возрасте до 18 лет;

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск — работникам, которые трудятся при вредных или опасных условиях. Но можно заменить на компенсацию часть такого отпуска при письменном согласии работника.

«Но если такие работники увольняются и у них есть дни неиспользованного отпуска, то тогда они, как и другие работники, получают компенсацию за неиспользованные дни отпуска», — уточняют в Минтруде.