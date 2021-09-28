В «Росатом» стали поступать обращения граждан и юридических лиц о получении ими сообщений от мошенников, представляющихся ответственными лицами по закупкам «Росатома» и его предприятий. Предупреждение о мошенниках опубликовано на сайте госкорпорации.

Как поясняется, мошенники требуют внести предоплату, оплатить получение обязательной сертификации для участия в конкурсных процедурах или перечислить денежные средства в качестве обеспечения за уже выигранный конкурс.

«Госкорпорация «Росатом» обращает внимание, что предприятия атомной отрасли не взимают плату за участие в закупочных процедурах. Все закупочные процедуры и их условия, а также годовые программы закупок предприятий атомной отрасли публикуются в единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте закупок «Росатома» www.zakupki.rosatom.ru. Никакие дополнительные требования, не представленные в конкурсной документации, не могут быть предъявлены», — подчеркивается в релизе.



В «Росатоме» напоминают, что все электронные закупочные процедуры проводятся на официально аккредитованных электронных торговых площадках (в соответствии с тарифными планами операторов): ЭТП «Сбербанк-АСТ», ЭТП «РТС-Тендер», ЭТП «Россельторг», ЭТП «ЭТС». Госкорпорация рекомендует проверять наличие закупочной процедуры на соответствующих сайтах.