Ряд финансовых рисков могут сыграть свою роль в последующие три — пять лет и, возможно, вызвать очередной кризис. Такое мнение, как сообщили в ВТБ, высказал профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини в ходе встречи с состоятельными клиентами банка (клиентами «ВТБ Private Banking»).

По словам Рубини, в краткосрочной перспективе он не видит никаких «черных лебедей» (труднопрогнозируемых и редких событий, которые могут иметь значительные последствия. — Прим. Банки.ру).

«Но в последние несколько месяцев я писал о финансовых рисках, которые могут сыграть свою роль в последующие три — пять лет и, возможно, вызвать очередной кризис, — обратил внимание экономист. — Меня беспокоит инфляция, меня беспокоит стагфляция, беспокоят чрезмерные долги частных лиц, корпораций и государств. Меня беспокоит тот факт, что многие вопросы требуют глобального сотрудничества: изменение климата, пандемия, глобальные общественные блага, финансовая стабильность и так далее. А страны, к сожалению, не работают коллективно над решением этих проблем. Мешают геополитические амбиции, и великие державы — Россия, Китай, США, Европа — не могут найти общего подхода. Мы все живем на одной планете, и надо вместе искать решения общих проблем, иначе многие из них только усугубятся».

Он также оценил вероятность повторения кризиса 2008 года.

«Некоторые сравнивают то, что происходит сейчас с Evergrande Group, с крахом банка Lehman Brothers в 2008 году. Я не согласен с такой оценкой», — сказал Рубини.



«Да, холдинг Evergrande (крупнейший оператор жилой недвижимости в китайской провинции Гуандун и один из крупнейших операторов недвижимости Китая. — Прим. Банки.ру) находится в бедственном финансовом положении — и эта проблема затрагивает не только их. В Китае раздувается финансовый пузырь на рынке недвижимости: наблюдается избыточная застройка как в коммерческой, так и в жилой сферах недвижимости, почти 30% ВВП Китая приходится на сферу недвижимости, многие компании в отрасли страдают от чрезмерно высокого уровня долговой нагрузки. Если Пекину удастся организовать сценарий управляемого спада и китайскую экономику получится охладить, в любом случае в следующие несколько месяцев рост будет снижен, а это может сказаться уже на мировых показателях экономического роста. Но тут не стоит ждать такой же неуправляемой и хаотичной ситуации, как в случае с банкротством Lehman Brothers. Для Китая финансово-экономическая стабильность на первом месте. Си Цзиньпин в следующем году планирует переизбраться на третий срок. А значит, Пекин сделает все необходимое, чтобы поддержать стабильность системы. У Китая достаточно инструментов для того, чтобы не допустить разрастания кризиса. У КНР достаточно ресурсов, чтобы провернуть операцию по управляемому банкротству Evergrande», — считает экономист.