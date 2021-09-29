Минфин предлагает внести 12 корректировок в налогообложение физлиц, пишут «Известия» со ссылкой на приложение к «Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». Так, планируется обязать российские компании платить НДФЛ с заграничных сотрудников, работающих на удаленке, а букмекеров — удерживать налог с выигрыша любого размера (сейчас только от 15 тыс. рублей).

«Закрепление в законодательстве особенностей налогообложения вознаграждений при исполнении трудовых обязанностей дистанционно за пределами России. Предполагается установить, что такие выплаты относятся в целях налогообложения к доходам от источников в Российской Федерации», — говорится в документе.

Это означает, что иностранных налоговых резидентов (людей, которые проводят в России менее 183 дней в году), работающих удаленно на российскую фирму, могут обязать платить НДФЛ, пояснил руководитель направления «Налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян. По действующему законодательству они это делать не должны.

Другая инициатива связана с ужесточением фискального контроля над выигрышами в букмекерских конторах. Сегодня, если сумма таких поступлений превышает 15 тыс. рублей, налоговыми агентами выступают сами букмекеры. Однако если куш меньше, граждане обязаны платить НДФЛ самостоятельно. Минфин предлагает возложить всю ответственность на игорные заведения.

Контроль планируется усилить и над использованием материнского капитала. Минфин предложил обязать ПФР направлять в налоговую сведения о владельцах сертификатов, распорядившихся его средствами, а также об использованных суммах. Это позволит автоматизировать надзор за правомерностью предоставления имущественных налоговых вычетов, которые при покупке жилья на средства маткапитала не положены.

А Агентство по страхованию вкладов будет обязано передавать в ФНС информацию о выплаченных вкладчикам процентах в случае ликвидации или банкротства банка. Это необходимо в связи с отсутствием возможности передачи таких сведений самими кредитными организациями, говорится в документе Минфина.