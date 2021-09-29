Реестр операторов финансовых платформ ЦБ до конца года может пополниться компанией «Открытый финансовый маркетплейс» (ОФМ), который будет специализироваться на банковских кредитах. Об этом пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники. Компания уже подала заявку в Центробанк на включение в реестр. ОФМ предстоят проверки, отметил один из собеседников издания. По закону «О маркетплейсах», решение о включении в реестр ЦБ должен принять в течение 30 рабочих дней.

Гендиректор компании Александр Прокопенко отметил, что в отличие от других маркетплейсов ОФМ будет исходно концентрироваться на кредитных банковских продуктах. Он объяснил такой подход «невысокой клиентской лояльностью» в них: «Потребитель открыт к выбору по единственному сопоставимому условию — цене кредита». Также за продажу кредитных продуктов банки готовы делиться большим вознаграждением, чем за депозиты, пояснил один из собеседников издания. ОФМ ведет переговоры с 15 банками, сообщил Прокопенко, планируется также расширение продуктовой линейки, прежде всего за счет страховых продуктов.

Сервис по кредитным продуктам, предоставляемый маркетплейсами, может «вызвать рост конкурентоспособности финансовых организаций», считает зампред правления банка «Русский Стандарт» Елена Петрова. По ее словам, уже сейчас значительный процент клиентов делает выбор именно с помощью таких агрегаторов.

В условиях явной тенденции к перегреву сегмента розничного кредитования, с которым борется и регулятор, стимуляция спроса за счет агрегаторов может усугубить проблему, отметил управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов. Маркетплейсы работают над тем, чтобы сократить маржу банков, заявлял на Международном банковском форуме в Сочи старший вице-президент ПСБ Александр Чернощекин. По его словам, если на таких платформах «еще будет сделано частично-досрочное и полное погашение, клиент вообще не будет заходить в банк ни за чем», в результате кредитные организации не смогут в полном объеме осуществлять кросс-продажи продуктов.