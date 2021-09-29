Сервис по гарантированному оформлению ОСАГО «Е-Гарант» страховщики планируют заменить перестраховочным пулом — туда будут передавать в убыточных сегментах полученные премии, а выплаты делить пропорционально доле рынка, пишут «Известия» . В Российском союзе автостраховщиков подтвердили, что автострахованию необходима новая система гарантирования, но не рассказали подробностей. Косвенно отказ от системы «Е-Гарант» подтверждают и в крупных страховых компаниях.

По словам директора департамента анализа и моделирования ПАО СК «Росгосстрах» Алексея Володяева, фактически идет очередная итерация усовершенствования системы. Он подтвердил убыточность системы: на каждый рубль страховой премии приходится примерно 3 рубля страховых выплат. Но с переходом на перестраховочный пул в этом плане ничего не изменится — убыточные сегменты продолжат приносить убытки, отметил Володяев. На рынке обсуждается идея создания нового перестраховочного пула, но вопрос находится в начальной стадии проработки, поэтому говорить о сроках запуска пула и размере отчислений страховщиков еще рано, рассказал директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахования» Денис Макаров. По его словам, создание перестраховочного пула и расширение его действия на высокорисковые договоры потребуют внесения изменений в закон «Об ОСАГО» и другие нормативные акты.

Страховщики заявили о резком росте ущерба от сервиса «Е-Гарант» По мнению респондентов, «Е-Гарант» требует доработки — нужно сделать так, чтобы через него нельзя было мошенничать и оформлять фальшивые полисы.

По мнению страховщиков, система «Е-Гарант» вышла из-под контроля. Изначально она была призвана помогать автовладельцу приобрести полис ОСАГО, если он не смог сделать это на сайте выбранного страховщика. Согласно исследованию компании КПМГ, 63% участников рынка заявили об убыточности сервиса. В «Е-Гарант» вытесняется все больше полисов с признаками мошенничества, так как в других каналах продаж компании ужесточают правила предоставления услуг и усложняют алгоритмы сегментации и тарификации клиентов. Также в «Е-Гаранте» увеличивается количество посредников, оформляющих полисы с искажением информации, рассказал заместитель директора практики по работе со страховыми компаниями КПМГ в России и СНГ Владимир Шур.

Еще одной проблемой стали хакеры, которые, по словам страховщиков, атакуют сервис. Как отметили в «РЕСО-Гарантии», хакеры блокируют доступ в «Е-Гарант» клиентов, в считаные минуты резервируя все выделяемые номера полисов, которые в дальнейшем либо перепродают, либо оформляют полисы сами. Проверки выявили высокий уровень полисов с признаками умышленного искажения данных среди договоров, оформляемых «посредниками» через «Е-Гарант».

По словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, «убыточность» ОСАГО в понимании страховщиков и обычных граждан — разные вещи: если в обычном бизнесе убыток означает превышение расходов над доходами, то для страховщиков это отношение осуществленных за год выплат к собранным за этот же год и относящимся к нему страховым взносам. Так, если страховщик собрал по ОСАГО 10 млрд рублей, а отдал 6 млрд рублей, в отчетах он напишет об убыточности в 60%. Пул перестраховки и его цель — это тоже путь к росту тарифа у определенных категорий граждан, что неприемлемо, так как некоторые сегменты водителей уже имеют высокие тарифы, учитывающие все убытки, отметил эксперт.