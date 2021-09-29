Сервис по гарантированному оформлению ОСАГО «Е-Гарант» страховщики планируют заменить перестраховочным пулом — туда будут передавать в убыточных сегментах полученные премии, а выплаты делить пропорционально доле рынка, пишут «Известия». В Российском союзе автостраховщиков подтвердили, что автострахованию необходима новая система гарантирования, но не рассказали подробностей. Косвенно отказ от системы «Е-Гарант» подтверждают и в крупных страховых компаниях.

По словам директора департамента анализа и моделирования ПАО СК «Росгосстрах» Алексея Володяева, фактически идет очередная итерация усовершенствования системы. Он подтвердил убыточность системы: на каждый рубль страховой премии приходится примерно 3 рубля страховых выплат. Но с переходом на перестраховочный пул в этом плане ничего не изменится — убыточные сегменты продолжат приносить убытки, отметил Володяев. На рынке обсуждается идея создания нового перестраховочного пула, но вопрос находится в начальной стадии проработки, поэтому говорить о сроках запуска пула и размере отчислений страховщиков еще рано, рассказал директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахования» Денис Макаров. По его словам, создание перестраховочного пула и расширение его действия на высокорисковые договоры потребуют внесения изменений в закон «Об ОСАГО» и другие нормативные акты.

Страховщики заявили о резком росте ущерба от сервиса «Е-Гарант»

По мнению респондентов, «Е-Гарант» требует доработки — нужно сделать так, чтобы через него нельзя было мошенничать и оформлять фальшивые полисы.

По мнению страховщиков, система «Е-Гарант» вышла из-под контроля. Изначально она была призвана помогать автовладельцу приобрести полис ОСАГО, если он не смог сделать это на сайте выбранного страховщика. Согласно исследованию компании КПМГ, 63% участников рынка заявили об убыточности сервиса. В «Е-Гарант» вытесняется все больше полисов с признаками мошенничества, так как в других каналах продаж компании ужесточают правила предоставления услуг и усложняют алгоритмы сегментации и тарификации клиентов. Также в «Е-Гаранте» увеличивается количество посредников, оформляющих полисы с искажением информации, рассказал заместитель директора практики по работе со страховыми компаниями КПМГ в России и СНГ Владимир Шур.

Еще одной проблемой стали хакеры, которые, по словам страховщиков, атакуют сервис. Как отметили в «РЕСО-Гарантии», хакеры блокируют доступ в «Е-Гарант» клиентов, в считаные минуты резервируя все выделяемые номера полисов, которые в дальнейшем либо перепродают, либо оформляют полисы сами. Проверки выявили высокий уровень полисов с признаками умышленного искажения данных среди договоров, оформляемых «посредниками» через «Е-Гарант».

По словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, «убыточность» ОСАГО в понимании страховщиков и обычных граждан — разные вещи: если в обычном бизнесе убыток означает превышение расходов над доходами, то для страховщиков это отношение осуществленных за год выплат к собранным за этот же год и относящимся к нему страховым взносам. Так, если страховщик собрал по ОСАГО 10 млрд рублей, а отдал 6 млрд рублей, в отчетах он напишет об убыточности в 60%. Пул перестраховки и его цель — это тоже путь к росту тарифа у определенных категорий граждан, что неприемлемо, так как некоторые сегменты водителей уже имеют высокие тарифы, учитывающие все убытки, отметил эксперт.

РСА запускает новый механизм обеспечения доступности ОСАГО

Российский союз автостраховщиков запускает новый механизм обеспечения доступности ОСАГО, сообщила пресс-служба РСА.