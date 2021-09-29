📰 Спотовые цены на газ в Европе впервые в истории перешагнули отметку 1 тыс. долларов за 1 тыс. куб. метров, пишут «Известия» . Комбинация холодной погоды, продолжающейся эпидемии, не вовремя случившихся ремонтных работ и конфликта вокруг «Северного потока — 2» подняла цены на газ на невообразимые в последние годы высоты. Так, цены на нефть марки Brent в Лондоне превысили 80 долларов за баррель, что является максимумом за три года. Одновременный рост цен до показателей куда выше докризисных ясно показывает наличие полноценного энергетического кризиса, который этой зимой может только усугубиться. Впрочем, дефицит нефти, скорее всего, этой зимой миру не угрожает, считают эксперты. Однако в случае длительных холодов многим придется рассчитывать на дизельные генераторы, подчеркнули они.

📰 В России могут принять ГОСТ для «умного» жилья и обязать девелоперов его соблюдать, закрепив это в строительных правилах и нормах, пишут «Известия» . Такое предложение содержится в проекте «дорожной карты» по развитию отрасли связи, разработанной Минцифры и операторами. К марту 2022 года разработчики плана предлагают создать ГОСТ, описывающий оснащение домов смарт-системами, а также поправки в строительные нормы и правила (СНиП), закрепляющие следование стандарту. Стандартизировать интеллектуальные здания действительно нужно, считают эксперты: например, чем «умный» дом отличается от «неумного», сейчас непонятно. При этом тотальную интеллектуализацию жилья специалисты считают перегибом. Впрочем, до 70% людей готовы доплатить за «умную» квартиру, ценность которой в их глазах повышается на 15%, утверждают в отрасли.

📰 В рамках перезапуска инвестиционного цикла правительство утвердило «дорожную карту» трансформации делового климата в сфере промышленного строительства, пишет «Коммерсант» . Этот план призван помочь в достижении стратегической цели властей — наращивании частных вложений в российскую экономику. Предполагается, что утвержденные меры — в частности, создание нормативной базы для применения новых технологий и упрощения различных процедур в промышленном строительстве — к 2030 году позволят сократить сроки создания таких объектов на 40%, затраты — на 20%. Все это должно стать одним из ключевых элементов работы по запуску нового инвестцикла наряду с донастройкой механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений, а также поддержкой проектов в регионах. По мнению экспертов, первые оценки изменениям можно будет дать в 2023 году.

📰 Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Высшей школы экономики изучил использование компаниями РФ передовых производственных технологий (ППТ), пишет «Коммерсант» , уточняя, что уровень технологической оснащенности российской экономики медленно, но растет: если в 2011 году ППТ использовали 13,3 тыс. организаций, то в 2020 году их количество увеличилось на 14%, до 15,1 тыс., — хотя в телекоме и услугах этот показатель вырос в четыре — пять раз. Передовые технологии в своей деятельности по-прежнему использует около четверти промышленных компаний, тормозит рост этой доли низкая прибыльность инвестиций, а доля импортных технологий на внутреннем рынке за десять лет выросла в полтора раза.

📰 Управляющие компании расширяют предложение в сегменте закрытых ПИФов, создаваемых под одного клиента, пишет «Коммерсант» . Традиционно объем персонального ЗПИФа составляет от 100 млн рублей, что немало даже для состоятельных клиентов, и по этому показателю проигрывает индивидуальному доверительному управлению. Однако снижение порога входа с учетом отложенных налоговых последствий увеличивает их конкурентные качества, даже с учетом дополнительных временных и денежных затрат. По словам экспертов, интерес к персональным фондам растет с учетом финансовых преимуществ ЗПИФа: среди важных преимуществ — безналоговое реинвестирование прибыли внутри фонда, создание центра аккумулирования доходов и расходов от разных бизнес-направлений и источников, а также защита капитала и организация наследования.



📰 Цены на отечественное ПО в этом году выросли на 20%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на опрошенные крупные IT-компании. Рост не сдержали меры налогового маневра, вступившие в силу с 1 января по распоряжению президента РФ Владимира Путина: налог на прибыль снизился с 20% до 3%, страховые взносы — с 14% до 7,6%, а для организаций, включенных в реестр отечественного ПО, сохранилась возможность обнуления НДС. Раньше «инфляция» держалась на уровне 10%. Освободившиеся в результате налогового маневра средства IT-компании направили на зарплаты сотрудникам, объяснили участники рынка. Без налоговых льгот рост цен был бы еще сильнее, уверяют они. По мнению экспертов, во многом именно благодаря маневру НОТ удалось в этом году удержать стоимость продуктов на прежнем уровне.



📰 Эксперимент по управлению спросом на электроэнергию впервые привел к экономии потребителей, пишет «Коммерсант» . Выручка компаний-агрегаторов, обеспечивающих снижение спроса, оказалась меньше, чем достигнутое снижение цены. Доход агрегаторов в апреле — июне составил 287,8 млн рублей, в июле — августе — 168,6 млн рублей, сообщили в «Системном операторе» (диспетчер энергосистемы). При этом эффект на цены РСВ в апреле — июне достиг 320,5 млн рублей, в июле — августе — 253,9 млн рублей. Кроме того, агрегаторы уменьшили стоимость покупки электроэнергии на 574 млн рублей за пять месяцев, а заработали при этом 456 млн рублей. Причины — новые критерии механизма и рост объема услуг по снижению спроса, который впервые превысил 1 ГВт. Однако пока эффект крайне скромный и, по оценкам аналитиков, не превышает 0,1% от платежа потребителей.



📰 Для выхода на российский рынок такси иностранным агрегаторам придется потратить 20—30 млрд рублей, что позволит занять 10%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты аналитиков HSBC. Они оценивают объем самого рынка по итогам 2021 года в 866 млрд рублей, рост год к году составит 6%. К 2025 году этот показатель достигнет 1,06 трлн рублей. Хотя у зарубежных компаний, по словам экспертов, все еще сохраняется интерес к России, ситуацию для них может осложнить новый законопроект, регулирующий отрасль. Сейчас через агрегаторы в России заказывается 60% такси, но в некоторых регионах доля не превышает 45%. По подсчетам HSBC, лидером рынка выступает «Яндекс.Такси»: его доля в целом составляет 40%, а среди агрегаторов — 67%. Но в отличие от других стран в РФ, пишут аналитики, «не сложилась дуополия, и на место второго игрока претендуют «Ситимобил», «Максим» и другие».



📰 Стоимость нефти Brent превысила 80 долларов за баррель впервые почти за три года, рассказал «Российской газете» шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев. По словам эксперта, увидеть вскоре такие цены на нефтяном рынке — не проблема, тем более что «черное золото» уже стоило дороже 100 долларов до 2013—2014 годов. Пушкарев пояснил, что сколько бы ни стоила нефть — хоть 90, хоть 100 долларов, — поток денег в Россию направляется по большей части через два канала: «голубые фишки» на Мосбирже и долговые бумаги России (ОФЗ). Возможно, при котировках нефти под 100 долларов за баррель наш валютный рынок осмелеет, отмечает аналитик, и решится на тест чуть ниже 70 рублей за доллар. Но высоки шансы, что движение курса вниз даже при этой потрясающе благоприятной конъюнктуре мировых цен в итоге заглохнет на ближайших отметках в районе 67,5—69 рублей за доллар.