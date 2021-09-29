Сотрудники, переведенные на дистанционный режим работы из-за пандемии COVID-19, сегодня есть в каждой четвертой компании, свидетельствуют результаты опроса, проведенного платформой SuperJob.

О том, что в их компаниях есть персонал, работающий дистанционно из-за пандемии коронавируса, сообщили 24% менеджеров по персоналу. В декабре 2020 года подобная практика действовала в каждой второй компании (51%). В мае 2020 года — в 59% организаций.

Чаще всего на «удаленку» переводят IT-специалистов (24% компаний, где действует дистанционный режим работы из-за пандемии), бухгалтеров (21%) и специалистов по продажам (18%).

Весь офисный персонал перевели на дистанционную занятость 11% работодателей. Кадровую службу — 10%. В 8% компаний на «удаленке» работают снабженцы. По 7% работодателей перевели в хоум-офис инженеров и логистов. Опрос проводился с 17 по 28 сентября 2021 года во всех округах России, была опрошена 1 тыс. менеджеров по персоналу и представителей кадровых служб предприятий и организаций.