Правительство раскритиковало законопроект, наделяющий Банк России правом по своему усмотрению ограничивать выдачу кредитов теми или иными банками, пишет «Коммерсант» . Подобные решения необходимо применять только после консультации с Кабинетом министров, сочли там.

В документе, который правительство направило в Думу, указано, что законопроект предусматривает признание утратившей силу ст. 43 закона «О Центральном банке», по которой прямые количественные ограничения Центробанка применяются только после консультаций с правительством. Согласно законодательству, правительство обеспечивает проведение единой финансовой и денежно-кредитной политики, поэтому предложенные изменения из законопроекта должны быть исключены, отмечается в отзыве правительства.

Под количественными ограничениями в рамках проекта понимается максимальная допустимая доля отдельных видов кредитов (займов) в общем объеме кредитов (займов) указанного вида, предоставленных в течение текущего квартала.

Кроме того, правительство обращает внимание на то, что положения законопроекта о применении дифференцированного подхода «к различным участникам банковского рынка не могут быть поддержаны и подлежат исключению». «Наделение Банка России дополнительными полномочиями по установлению прямых количественных ограничений повысит административную нагрузку на финансовые организации», — говорится в отзыве правительства. В арсенале ЦБ уже присутствуют механизмы, направленные на регулирование рынка, в том числе потребительского кредитования, например применение показателей долговой нагрузки и коэффициентов риска при расчете нагрузки на капитал банков, заключают в правительстве.

Один из авторов законопроекта, депутат Анатолий Аксаков, сообщил, что отзыв правительства будет проанализирован. «В диалоге с ним и с ЦБ будем решать, какие поправки вносить в законопроект», — сказал он. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина поясняла, что поправки необходимы, так как «уже происходит ухудшение стандартов потребительского кредитования». Так, доля заемщиков с показателем долговой нагрузки выше 80% выросла с 23% в начале пандемии до 30% во II квартале этого года. Банк России, по ее словам, охлаждает рынок, используя те инструменты, которые у него есть, надбавки вынуждают банки замораживать капитал, чтобы выдать новые кредиты. «Надбавки заставляют поменять поведение банков с не очень большим запасом капитала, а те, у кого есть этот запас, просто переманивают этих клиентов к себе, и в целом по системе темп роста потребительского необеспеченного кредитования сохраняется», — поясняла глава ЦБ. Как заявили в ЦБ, правительство «содержательно поддержало предложение наделить Банк России правом устанавливать количественные ограничения на выдачи новых необеспеченных кредитов». При этом предлагается «более четко разграничить инструменты, применяемые для целей денежно-кредитной политики и для макропруденциального регулирования», отметил регулятор.

Однако, по мнению главы Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, с принятием замечаний правительства закон просто не будет работать. По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, у банковского сообщества есть весомые сомнения по проводу предложенного ЦБ механизма. «Законопроект не решает полноценно конечную цель, заемщик, получив отказ в одном банке, который специализируется на данных кредитах, из-за достижения ограничений, пойдет в другой банк или в МФО», — сказал он.