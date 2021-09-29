Российский фондовый рынок на открытии торгов в среду демонстрирует снижение индексов к уровню вчерашнего закрытия. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:05 мск индекс Московской биржи снизился на 0,33%, до 4 052,17 пункта. Падение индекса РТС составило 0,21%, значение — 1 752,59 пункта.

Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко полагает, что ход торгов на российских биржах сегодня определяет динамика на внешних площадках.

«Коррекция вновь охватила мировые площадки. На этот раз поводом стала вероятность остановки деятельности правительственных учреждений в США из-за проволочек в вопросе лимита госдолга. Как правило, в условиях приближения шатдауна рынки демонстрируют повышенную волатильность. <…> Главы Минфина и ФРС США предупредили конгресс о серьезных рисках для экономики, если будет допущен также и технический дефолт. Российские бумаги в этом случае будут двигаться в рамках нисходящего тренда. Если сегодня рынок закроет торговую сессию ниже 4 040 пунктов, техническая картина будет указывать на разворот, и целью снижения станет отметка 3 900 пунктов по индексу Мосбиржи. В аутсайдерах, вероятнее всего, окажутся акции финансового сектора и нефтегазовых компаний. Однако в роли защитных активов могут выступить бумаги «Сургутнефтегаза», — написал Георгий Ващенко.

«Сейчас поддержка по индексу Мосбиржи располагается в районе 4 020 пунктов. Но на нее особых ожиданий возлагать не стоит, поскольку нижняя граница канала уже неоднократно пробивалась и не сдержит распродажи в случае ухудшения внешнего фона. Нефть также достигла цели роста в 80 долларов за баррель. И также от нее произошел разворот вниз. <…> Нас ждет снижение акций нефтяных компаний, сильно перекупленных в результате роста на прошлой неделе. Спекулянтам можно рискнуть и попытаться заработать на шортах. Естественно, это не касается «Газпрома», которым лучше торговать «от лонга», подбирая бумагу на просадках», — отметил главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.