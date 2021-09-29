«ВТБ Пенсионный фонд» на прошлой неделе подписал договор с Почта Банком о привлечении через его сеть клиентов по индивидуальным пенсионным планам (ИПП) в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные источника, знакомого с ходом переговоров.

Почта Банк уже значится среди агентов фонда. «Программа НПО позволяет расширить продуктовую линейку банка и предложить клиентам возможность эффективно формировать пассивный пенсионный капитал», — подтвердил директор по продуктам и технологиям банка Григорий Бабаджанян.

ВТБ и Почте России принадлежит по 50% минус одна акция Почта Банка. Две акции принадлежат его председателю правления Дмитрию Руденко (планируется, что их выкупит ВТБ). Согласно данным ЦБ, у Почта Банка 439 полноформатных отделений. Кроме того, действуют 19 тыс. точек обслуживания, из которых более 14 тыс. расположены в почтовых отделениях в сельской местности и небольших городах.

Ранее через Почта Банк привлекали клиентов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) несколько НПФ. Переговоры о внедрении нового продукта велись еще в прошлом году. В этом году фонд начал проводить тестовые продажи через сетку банка, рассказывали источники. Пилотный проект проводился в шести регионах, 200 точках продаж, «за четыре месяца объем привлеченных средств составил около 30 млн рублей», уточнила гендиректор «ВТБ Пенсионного фонда» Лариса Горчаковская.

После фактической приостановки переходных кампаний в рамках ОПС и массового привлечения застрахованных лиц единственным способом увеличения активов частных фондов остались НПО. Некоторые из них переквалифицировались на розничные продажи ИПП. Лидерами в этом сегменте являются НПФ СберБанка, «ВТБ Пенсионный фонд» и «Газфонд пенсионные накопления». Развивать ИПП пытаются фонды группы «Регион» — «Россиум» и Национальный НПФ.

Несмотря на то что фонды стараются развивать привлечение через канал онлайн-продаж, основой для привлечения новых клиентов остаются банковские сети. Так, НПФ СберБанка в первом полугодии через дистанционные каналы привлек 11,5 тыс. новых участников ИПП против 20,5 тыс. клиентов, пришедших через офлайн-каналы.