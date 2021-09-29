С января по август 2021 года чистая прибыль РосДорБанка достигла 156,8 млн рублей, что на 28% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, когда показатель составил 122,3 млн рублей. Такие данные приведены в пресс-релизе кредитного учреждения.

По данным на начало сентября 2021 года, активы РосДорБанка достигли 27,4 млрд рублей. Прирост составил 31% в сравнении с результатами прошлого года, когда активы банка достигли 21 млрд рублей.

Объем привлеченных средств по итогам августа 2021 года составил 23,5 млн рублей, что почти в 1,4 раза больше показателя прошлого года. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, — 18,4 млн рублей (в том числе депозиты в размере 10,8 млн рублей), выпущенные долговые обязательства — около 1,5 млн рублей.

С начала 2021 года объем кредитного портфеля РосДорБанка вырос почти на 20% и по итогам августа достиг 16,3 млрд рублей. По сравнению с результатами за август 2020 года объем кредитного портфеля банка увеличился почти в 1,5 раза.

По состоянию на начало сентября 2021 года отраслевая структура кредитного портфеля юридических лиц РосДорБанка выглядела следующим образом: строительство (в том числе дорожное) — 3,6 млрд рублей (23,6%), оптовая и розничная торговля — 3,5 млрд рублей (22,9%), сфера услуг составляет 2,3 млрд рублей (15,5%), производство — 2, 2 млрд рублей (14,4%), финансовые услуги (в том числе лизинг) — 1,4 млрд рублей (9,5%), операции с недвижимым имуществом — 1,4 млрд рублей (9,1%), сектор сельского хозяйства — 317,4 млн рублей (2,1%), государственные организации — 189,1 млн рублей (1,2%), прочее — 261,2 млн рублей (1,7% в кредитном портфеле).