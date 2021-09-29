Национальный расчетный депозитарий, входящий в Группу «Московская биржа», запустил новый сервис для профессиональных участников рынка — банков и брокерских компаний, предоставляющих доступ к торгам иностранными ценными бумагами на Мосбирже. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.

Сервис позволяет автоматизировать процесс приема электронной формы идентификации физического лица W-8BEN при выплате дохода по американским ценным бумагам. Обмен данными между НРД и профессиональными участниками будет осуществляться через протокол OpenAPI. При использовании сервиса банки и брокеры смогут предоставить частным инвесторам, не являющимся резидентами США, возможность заполнять форму W-8BEN напрямую в личном кабинете или мобильном приложении.

«Новый сервис существенно облегчит работу частных инвесторов с иностранными ценными бумагами, а также поможет профессиональным участникам торгов снизить издержки обслуживания клиентов в этом сегменте рынка. Инициированные биржей изменения в Налоговый кодекс в перспективе позволят брокерам выполнять функции налогового агента по дивидендам на бумаги иностранных компаний, это сделает работу брокеров и их клиентов еще более удобной», — прокомментировал нововведение директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин.

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