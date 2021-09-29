Объем потребительских кредитов, выданных за январь — август 2021 года, составил 2,684 трлн рублей, что на 49% больше по сравнению с показателями аналогичного периода 2020-го. Такие данные представило бюро кредитных историй «Эквифакс».

Всего за восемь месяцев 2021 года было выдано 8,83 млн потребительских кредитов, что на 11,9% больше, чем за такой же период прошлого года.

Средняя сумма потребительского кредита выросла на 25,9% по сравнению с августом прошлого года и составила 296,1 тыс. рублей.

Совокупный портфель потребительских кредитов российских кредитных учреждений по итогам августа 2021 года достиг 5,478 трлн рублей, рост к августу 2020-го — 15,3%.

В материалах «Эквифакса» указано, что уровень риска портфеля потребительских кредитов сохраняется на стабильно высоком, но приемлемом для данного вида кредитов уровне. Уровень просроченных более 90 дней кредитов в целом по потребительским кредитам на конец августа составил 16,6%, что на 0,6 процентного пункта ниже уровня на 31 августа 2020 года.

Средний срок выдаваемого потребительского кредита по итогам августа 2021 года составляет 31,9 месяца, это на 9,6% выше показателя августа 2020 года.