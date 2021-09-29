Помощник президента Максим Орешкин требовал скорректировать проект бюджета на 2022—2024 годы, одобренный правительством 21 сентября, пишут «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника, уточняя, что свои замечания Орешкин высказал на совещании у президента, которое состоялось на прошлой неделе.

Претензии Орешкина касались прежде всего расходов бюджета на следующий год: он предлагал нарастить их на существенную величину — речь шла о нескольких сотнях миллиардов рублей; сейчас документ дорабатывается, и не исключено, что общая сумма государственных трат на 2022 год может вырасти.

Но, как уточнил близкий к правительству источник, на данный момент изменения основных характеристик производить не планируется, при этом как минимум средства довольно ощутимо будут перераспределены, хотя и с сохранением нынешней конструкции базовых параметров бюджета на 2022 год. Сейчас расходы следующего года планируются на уровне 23,6 трлн рублей, при этом бюджет сверстан с профицитом в 1,4 трлн рублей.

Отмечается, что в этом проекте бюджета расходы на 2022 год заложены на уровне ниже, чем в 2021 году, что не совсем логично, поскольку номинальный объем ВВП вырастет достаточно существенно, пояснил собеседник. Впрочем, чтобы увеличить расходы бюджета до этого объема, вероятно, придется продолжить практику отступления от бюджетного правила, к которой прибегли в 2020 году в качестве антикризисной меры, добавил он.

Один из источников, близкий к правительству, сообщил, что, хотя в проекте бюджета на 2022—2024 годы есть спорные моменты, до повышения общей суммы расходов вряд ли дойдет: в правительстве, по его мнению, ограничатся перераспределением средств между различными направлениями. Представитель Минфина заявил, что «традиционно на площадке правительства проект федерального бюджета дорабатывается на предмет корректного учета всех программ и мероприятий — это обычная практика».